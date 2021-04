Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrollen

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 21.04.2021 wurden durch die Polizei Frankenthal im Rahmen des Geschwindigkeitskontrolltages ebenfalls Kontrollen durchgeführt. In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr wurden im Nachtweideweg insgesamt 86 Fahrzeuge gemessen. Hierbei waren 11 Fahrzeuge, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, zu schnell. Der "Spitzenreiter" wurde mit 49 km/h gemessen. In der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr wurden am Ortsausgang Bobenheim-Roxheim in Richtung Worms insgesamt 41 Fahrzeuge gemessen. Hier waren, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, 7 Fahrzeuge zu schnell. Der "Spitzenreiter" wurde mit 72 km/h gemessen. Erfreulich war die Geschwindigkeitsmessung in der Lambsheimer Straße, am Ortseingang Frankenthal, hier wurden zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr insgesamt 58 Fahrzeuge gemessen, wobei kein einziges die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell