Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst

Breckerfeld (ots)

Datum: 12.04.2021/ Uhrzeit: 03:15 Uhr/ Dauer: ca. 110 Minuten/ Einsatzstelle: Dahlerbrücker Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde in der Nacht zu Montag vom Rettungsdienst in die Dahlerbrücker Straße angefordert. Ein Patient musste bei vom ersten Obergeschoß zum Rettungswagen transportiert werden. Über ein Spineboard (spezielles Hilfsmittel zum Transport von Verletzten) wurde der Patient über den sehr engen Treppenraum transportiert und an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach etwa 2 Stunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell