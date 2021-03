Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrer verstirbt

Breckerfeld (ots)

Datum: 28.03.2021/ Uhrzeit: 14:17 Uhr/ Dauer: 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: L699/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Rettungshubschrauber (RTH), Rettungsdienst/ Notfallseelsorger/ Polizei/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Sonntagnachmittag zur L699 im Bereich zwischen Breckerfeld-Holthausen und Einfahrt Ennepetalstaumauer alarmiert. Der Fahrer eines Motorrades hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und rutschte nach einem Sturz in die Leitplanke, wobei er sich schwerste Verletzungen zuzog. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde der junge Mann bereits durch den Rettungsdienst und durch Passanten, die trotz der erheblichen Schwere der Verletzungen sofort reagiert hatten, reanimiert. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld unterstützen dabei. Leider blieben alle Versuche, dem Mann zu helfen, erfolglos. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung des Landeplatzes für einen ebenfalls angeforderten Rettungshubschrauber. Die beteiligten Passanten wurden durch die Feuerwehr und im weiteren Verlauf durch Notfallseelsorger betreut. Zudem wurde die Einsatzstelle in beiden Richtungen komplett gesperrt. Nach Start des Rettungshubschraubers und Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei war der Einsatz für die Feuerwehr nach etwa eineinhalb Stunden beendet.

