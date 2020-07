Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Fahndung erfolgreich

Entwichener aus der LVR-Klinik wurde aufgegriffen

Düren/Kleve/Bedburg-Hau (ots)

Die Fahndung nach dem 67 Jahre alten Mann, der am 25.06.2020 aus dem offenen Teil der forensischen Klinik der LVR Klinik Düren abgängig war, wurde soeben eingestellt.

Der Mann wurde am heutigen Tage gegen 07:25 Uhr in Bedburg-Hau von einem Passanten erkannt und widerstandslos von einem Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Nach eigenen Angaben hielt er sich überwiegend in Bereich Bedburg-Hau auf. Hinweise, die für die Begehung von Straftaten während dieser Zeit sprechen, liegen nicht vor.

