FW-EN: RTH Landung

Datum: 20.03.2021/ Uhrzeit: 11:42 Uhr/ Dauer: ca. 40 Minuten/ Einsatzstelle: Waldbauerstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Feuerwehr Hagen/ Bericht (cs): Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Die Landung eines Rettungshubschraubers sollte gesichert werden. Allerdings war der Einsatzort relativ ungewöhnlich, nämlich der Parkplatz des eigenen Gerätehauses in Zurstraße. Als die ersten Einsatzkräfte dort eintrafen um sich für den Einsatz zu rüsten landete der Hubschrauber bereits. Bei Waldarbeiten in einem Wald bei Zurstraße verunfallte einer der Arbeiter. Die Feuerwehr Hagen wurde auch alarmiert, weil unklar war, auf welchem Gebiet genau der Unfall passierte. Der Verunfallte wurde dann aber in einen PKW gebracht und zum Gerätehaus in Zurstraße an der Waldbauerstraße gebracht. Somit landete der Hubschrauber direkt dort vor Ort. Die alarmierten Rettungskräfte aus Hagen kümmerten sich um den Verletzten, der schließlich mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 in eine Spezialklinik geflogen wurde. Der Einsatz endete für die ehrenamtlichen Kräfte nach ca. 40 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

