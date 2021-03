Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Kellerbrand Holthausen

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.03.2021/ Uhrzeit: 19:35 Uhr/ Dauer: ca. 4 Stunden/ Einsatzstelle: Holthausen/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Kreisfeuerwehrzentrale/ Polizei/ Ordnungsamt/ Bericht (hb): Alle drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld wurden am Sonntagabend nach Holthausen alarmiert. Hier war es im Keller eines Wohnhauses zu einem Brand gekommen. Holzscheite in einem Holzlagerraum hatten sich entzündet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude zu erkennen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr aufhielten. Ein Trupp unter Atemschutz hatte den Brand im Keller schnell unter Kontrolle. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Kamin über die Drehleiter. Im Nachgang mussten etliche Holzscheite unter Atemschutz aus dem Lagerraum ins Freie gebracht werden, was sehr zeitaufwändig und personalintensiv war. Um ausreichend Atemschutzgeräte zur Verfügung zu haben (auch für eventuelle Folgeeinsätze), wurde ein Abrollbehälter Atemschutz des EN-Kreises angefordert. Mit Herstellung der Einsatzbereitschaft an den Gerätehäusern endete der Einsatz nach etwa vier Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell