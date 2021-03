Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Essen auf Herd - Vollalarm für die Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 03.03.2021/ Uhrzeit: 14:53 Uhr/ Dauer: 53 Minuten/ Einsatzstelle: Martin-Luther-Weg/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Löschgruppe Delle / Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (ab): Am Mittwochnachmittag löste angebranntes Essen auf dem Herd einen Einsatz der Feuerwehr Breckerfeld im Martin-Luther-Weg aus. Durch die kurze Distanz zum Rathaus konnte der Wehrleiter nach kurzer Zeit bereits Entwarnung geben. Die Wohnungsinhaberin und Ihr Sohn hatten vor Eintreffen der Feuerwehr das Essen vom Herd genommen und die Wohnung quergelüftet. Küche und Nebenräume wurden durch die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und die Wohnung im Anschluss daran an die Eigentümerin übergeben. Die in der Wohnung installierten Heimrauchmelder hatten bestimmungsgemäß ausgelöst. Die Löschgruppen Delle und Zurstraße verblieben während des Einsatz in Bereitstellung in den Gerätehäusern. 25 Einsatzkräfte aus allen Einheiten waren an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell