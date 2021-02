Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.02.2021/ Uhrzeit: 15:57 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Glörstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Samstagnachmittag gemeldet. Ein in Fahrtrichtung Schalksmühle fahrender PKW kam aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Anschließend fuhr die Fahrerin in ein parkendes Auto und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der andere Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld sperrten die Fahrbahn in beide Richtungen, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und stellten den Brandschutz sicher. Aufgrund der vorherrschenden Glätte wurde die Streuung der Fahrbahn in dem Bereich angefordert. Der Einsatz wurde mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei und Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 60 Minuten beendet. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell