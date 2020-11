Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Hamm-UentropHamm-Uentrop (ots)

In einen Verbrauchermarkt des Maxi-Centers an der Ostwennemarstraße brachen zwei Unbekannte am frühen Mittwochmorgen, 4. November, ein.

Die Täter öffneten gegen 3.25 Uhr gewaltsam die Eingangstür und stahlen gezielt Zigaretten im vierstelligen Wert aus den Verkaufsregalen der Lotto-Filiale.

Die beiden Einbrecher sind männlich und trugen dunkle Sturmhauben. Der erste Täter war mit einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Hose sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und weißer Applikation an der Ferse bekleidet und trug orangene Handschuhe. Der zweite Täter war mit einer olivgrünen Daunenjacke, einer dunkelblauen Hose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet und trug dunkle Handschuhe.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Hinweise auf die flüchtigen Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

