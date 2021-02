FW-EN: Einsätze im Schnee

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 07.02.2021/ Uhrzeit: über den Tag verteilt/ Einsatzstelle: Stadtgebiet Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Sonntag rückte die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu mehreren durch die Wetterlage verursachten Einsätze aus. Um kurz nach zehn wurde die Löschgruppe Zurstraße zu einem Baum auf der L528 in Höhe der "Grüne" alarmiert. Dort war ein Baum umgefallen und lag auf einem Teil der Fahrbahn. Die Straße musste für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden. Der Baum wurde mit der Motorkettensäge zerkleinert. Fast zeitgleich wurden die Kameraden des Löschzuges Breckerfeld zu einem Einsatz in der Danziger Straße alarmiert. Dort wurden zwei Bäume, die sich auf der Fahrbahn befanden, mit einer Bügelsäge zerkleinert und entfernt. Gegen kurz vor eins wurde der Löschzug erneut zur Danziger Straße gerufen. Ein Baum hing über der Fahrbahn und wurde mit Einsatz der Drehleiter entfernt. Zum dritten Einsatz des Löschzug Breckerfeld kam es in Altenbreckerfeld um kurz nach 15 Uhr. Auch hier hing ein Baum über die Fahrbahn und wurde mit Unterstützung der Drehleiter entfernt. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

