Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ausgelöster CO-Melder

Breckerfeld (ots)

Datum: 21.02.2021/ Uhrzeit: 00:57 Uhr/ Dauer: ca. 100 Minuten/ Einsatzstelle: Hochstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Der Rettungsdienst wurde in der Nacht zu Sonntag zu einem medizinischen Notfall in die Hochstraße alarmiert. Beim Betreten der Wohnung schlugen die CO-Melder der Rettungsdienstmitarbeiter an, woraufhin Stadtalarm für die Feuerwehr Breckerfeld ausgelöst wurde. Bei Ankunft der Feuerwehr an der Einsatzstelle war kein Bewohner mehr im Gebäude. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz wurde mit Messgerät in das Gebäude vorgeschickt und konnte noch eine erhöhte CO-Konzentration messen und 2 Kanarienvögel ins Freie bringen. Das Gebäude wurde belüftet, die Gashauptversorgung abgesperrt und die Heizungsanlage außer Betrieb genommen. Abschließende Messungen durch die Feuerwehr und den hinzugerufenen Energieversorger verliefen dann negativ. Alle Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Heizungsanlage wird vor Wiederinbetriebnahme durch eine Fachfirma kontrolliert. Der Einsatz konnte mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa einer Stunde und vierzig Minuten beendet werden.

