Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Kaminbrand Gencayer Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 03.03.2021/ Uhrzeit: 21:13 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Gencayer Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Kaminbrand wurde der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld am Mittwochabend in der Gencayer Straße gemeldet. Die Bewohner eines Mehrparteienhauses hatten Brandgeruch und -rauch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Bei der Erkundung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte keine Feststellung mehr gemacht werden, sodass die Einsatzstelle nach gründlicher Kontrolle ohne weitere Maßnahmen an den Besitzer übergeben werden konnte. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 45 Minuten.

