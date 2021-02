Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung nach Maskenverstoß - 45-Jähriger angezeigt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Montagabend (22.02., 17.50 Uhr) kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Blessenstätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Gütersloher und einer Mitarbeiterin des Geschäftes.

Den Erkenntnissen nach sprach die Mitarbeiterin den 45-jährigen Kunden mehrfach auf das korrekte Tragen der Mund-Nase-Maske an. Nach einem kurzen Disput ohrfeigte der Mann die Mitarbeiterin und verließ anschließend das Geschäft. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung konnte den 45-Jährigen noch im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet sowie ein Platzverweis für das Lebensmittelgeschäft ausgesprochen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell