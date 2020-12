Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch auf Sportgelände

FürstenauFürstenau (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage kam es auf dem Gelände der Spielvereinigung Fürstenau zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte versuchten zunächst vergeblich einen Schuppen aufzubrechen, bevor ihnen das Eindringen in eine Garage gelang. Es wurden Werkzeuge entwendet. Das Diebesgut und der entstandene Sachschaden werden zusammen auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei sucht Hinweisgeber, die über die Feiertage verdächtige Fahrzeuge oder Personen am oder auf dem Sportplatz wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fürstenau unter 05901/961480.

