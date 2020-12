Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Buer: Ruhestörer versteckten sich auf dem Balkon

MelleMelle (ots)

Die Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen, etwa gegen 02.40 Uhr, zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus im Meller Ortsteil Buer gerufen. Am Einsatzort angekommen erhärtete sich für die Funkstreife der Verdacht, dass in der Wohnung eine Party abgehalten wurde. Die 25 Jahre alte Wohnungsmieterin behauptete zwar, dass sich in der Wohnung keine weiteren Personen aufhalten würden, jedoch trafen die Beamten auf dem Balkon noch fünf Gäste an, die sich dort versteckt hatten. Da alle Besucher aus unterschiedlichen Haushalten stammten, wurde die Party beendet. Zudem wurden gegen die 18 bis 26 Jahre alten Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.

