Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Kupferfallrohre von Schulhof gestohlen

BramscheBramsche (ots)

Am vergangenen Wochenende schlugen in der Schleptruper Straße Buntmetalldiebe zu. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gelände einer dortigen Schule und entwendeten die an dem Gebäude angebrachten Regenfallrohre aus Kupfer. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

