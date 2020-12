Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Baustellentoilette in Vehrte beschädigt - Zeugen gesucht

BelmBelm (ots)

Im Bereich Lechtinger Straße/Icker Kirchweg beschädigten Unbekannte am Sonntagabend eine Baustellentoilette. Anwohner hörten gegen 21 Uhr einen lauten Knall und bemerkten anschließend Rauch aus einer dortigen Baustellentoilette. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Belm und der Polizei an der Baustelle eintrafen, konnte kein offenes Feuer festgestellt werden. Die Feuerwehr entsorgte die beschädigten Gegenstände und säuberte die Straße. Nach ersten Ermittlungen hatten der oder die Täter die Toilette mit einem unbekannten Gegenstand "gesprengt". Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Die Polizei in Belm bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05406/898630 entgegengenommen.

