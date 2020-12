PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sondermeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

Brand eines Wohnhauses 61449 Steinbach/Ts, Stettiner Straße Montag, 07.12.2020, 19:00 Uhr

Sachverhalt: Zur o.g. Zeit kam es zu einem Wohnhausbrand in einem Einfamilienhaus in der Stettiner Straße in Steinbach. Aus unbekannter Ursache geriet ein im Waschkeller befindlicher Wäschetrockner in Brand. Das hieraus entstandene Feuer griff auf umliegende Gegenstände über, so dass nach kurzer Zeit der gesamte Kellerbereich in Brand geriet. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich insgesamt fünf Personen im Anwesen. Alle Personen konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen, mussten zum Teil jedoch durch die Einsatzkräfte evakuiert werden. Eine Person wurde zur Behandlung aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird laut Kräften der Feuerwehr Steinbach auf maximal 100.000 EUR geschätzt. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

