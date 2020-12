POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 04.12.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zwei versuchte Diebstähle von Pkw gescheitert, Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Donnerstag, 03.12.2020, 03:15 Uhr, Oberursel, Steinbacher Straße, Dienstag, 01.12.2020, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 03.12.2020, 09:00 Uhr,

(pu)Im Verlauf dieser Woche versuchten Diebe in Bad Homburg und Oberursel zwei hochwertige Fahrzeuge zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang. Zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagvormittag schlugen sie in Oberursel in der Steinbacher Straße zu. Dort zerstörten die Diebe die Scheibe eines grauen BMW in einer Garage. Anschließend versuchten sie, das Fahrzeug zu starten, um es zu entwenden. Dies misslang und die Täter flüchteten unerkannt. In der Nacht zu Donnerstag trieben Pkw-Diebe in Bad Homburg ihr Unwesen und wurden bei der Tatausführung sogar videografiert. Die Unbekannten waren auf ein Grundstück in der Heuchelheimer Straße gelangt und hatten sich dort Zugang zu einem weißen Pkw Daimler verschafft. Vergeblich hatten sie dann versucht, das Fahrzeug zu starten, bevor sie sich unverrichteter Dinge wieder vom Tatort entfernten.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter 06172 120-0 zu melden.

2. Pkw-Aufbrecher in Oberursel unterwegs, Oberursel, Eichenstraße, Mittwoch, 02.12.2020, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 03.12.2020, 08:00 Uhr,

(pu)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet ein schwarzer 3er BMW in Oberursel ins Visier von Pkw-Aufbrechern. Mittels Einschlagen einer Scheibe verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zum Inneren des Fahrzeuges und entnahmen dort Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

3. Pkw-Aufbruch misslungen, Friedrichsdorf, Walter-Ziess-Ring, Mittwoch, 02.12.2020, 17:30 Uhr, bis Donnerstag, 03.12.2020, 10:00 Uhr,

(pu)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag versuchten Diebe in Friedrichsdorf im Walter-Ziess-Ring ins Fahrzeuginnere eines VW zu gelangen. Sie bedienten sich, wie die Spurenlage am Tatort zeigte, eines spitzen Werkzeuges, gelangten jedoch nicht an ihr Ziel.

4. Mutmaßlicher Täter einer sexuellen Belästigung in Königstein auch als Tatverdächtiger für einen weiteren Fall in Kronberg ermittelt.

Sowohl am 24.11.2020 als auch am 25.11.2020 kam es zu Fällen der sexuellen Belästigung zum Nachteil junger Frauen. Am 24.11.2020 hatte ein Mann auf einem grünen Fahrrad in Königstein eine 17-Jährige unsittlich berührt. Am 25.11.2020 war eine 15-Jährige in Kronberg in ähnlicher Weise Opfer eines Mannes auf einem grünen Fahrrad geworden. Hier war im Anschluss ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Homburg haben nun dazu geführt, dass sich der Tatverdacht gegen den 28-Jährigen erhärtete und ihm auch mutmaßlich die Tat in Kronberg zuzuschreiben ist. Zwischenzeitlich wurden keine weiteren Übergriffe ähnlicher Art im Bereich Bad Homburg bekannt.

5. Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Bad Homburg, Hessenring, Donnerstag, 03.12.2020, 19:00 Uhr,

(pu)In Bad Homburg kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 37-Jährige habe gegen 19:00 Uhr die Straße "Hessenring" von der Thomasstraße in Richtung Schleußnerstraße überquert. Die Ampel soll laut Zeugenaussagen rot für ihn gezeigt haben. Dabei wurde er von einem den Hessenring aus Richtung Hindenburgring in Richtung Marienbader Platz befahrenden Pkw eines 58-Jährigen erfasst. Der Fahrradfahrer musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

6. Toyota bei Unfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht, Bad Homburg, Alt Gonzenheim, Mittwoch, 02.12.2020, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 03.12.2020, 07:30 Uhr,

(pu)Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte in der Nacht zu Donnerstag in Bad Homburg einen geparkten Toyota und flüchtete. Der weiße Toyota Aygo war am Mittwoch gegen 19:00 Uhr in der Straße "Alt Gonzenheim" geparkt worden. Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde dann ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro an dem Fahrzeug festgestellt. Mutmaßlich war in der Nacht ein Pkw von der Friedrichsdorfer Straße in die Straße "Alt Gonzenheim" abgebogen und hatte dann bei seiner Weiterfahrt in Richtung Frankfurter Landstraße den geparkten Toyota beschädigt.

Blitzermeldungen: Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche: Dienstag: Bad Homburg, Landesstraße 3003, Höhe Kleingartenbauverein Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

