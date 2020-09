Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zu spät bemerkt - Leicht verletzt ins Krankenhaus

Soest (ots)

Eine 20-jährige Frau aus Soest befuhr am Montag, gegen 17.05 Uhr, die Paderborner Landstraße (L856) von Erwitte aus kommend in Richtung Soest. Circa 600 Meter vor einer Ampelanlage verlangsamt sich der Verkehr. Dies bemerkte die 20-Jährige zu spät und fuhr einem 69-jährigen Autofahrer aus Bad Sassendorf mit ihrem Wagen auf. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Wagen der Soesterin ausgelöst. Sie wurde nach dem Auffahrunfall leicht verletzt zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 7.500 Euro geschätzt. (reh)

