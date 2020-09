Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Reizgas abbekommen

Lippstadt (ots)

Ein 30-jähriger in Lippstadt wohnender Mann befand sich am Dienstag (29. September), gegen 2.20 Uhr, am Bahnhofsvorplatz, als plötzlich ein Mann auf ihn zukam, ihn trat und Reizgas in sein Gesicht sprühte. Anschließend lief der Unbekannte davon. Eine Personenbeschreibung oder einen Grund für die Körperverletzung konnte das Opfer nicht angeben. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

