Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Motorroller entwendet

Erwitte (ots)

Von einem Parkplatz an der Schloßallee entwendete ein unbekannter Täter am Montag (28. September), zwischen 6.50 Uhr und 16 Uhr, einen schwarz/weißen Kraftfahrzeugroller der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 394NDB. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Gefährtes machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

