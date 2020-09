Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Verletzter Radfahrer - Blutprobe

Lippetal (ots)

In der Nacht auf Samstag informierte eine Ehefrau die Polizei und den Rettungsdienst, dass ihr 50-jähriger Ehemann mit einer Verletzung nachhause gekommen sei. Nach ersten Erkenntnissen hatte dieser vermutlich gegen 00.30 Uhr einen an der Bahnhofstraße geparkten Wagen touchiert und fiel hin. Hierbei verletzte er sich und ging nach Hause. Die Beamten suchten den 50-Jährigen im Krankenhaus auf. Aufgrund seines Alkoholgeruches wurde ein Atemalkoholtest (1,1 Promille) durchgeführt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Der Sachschaden an dem Fahrrad und dem geparkten Wagen wird durch die Polizei auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die das Unfallgeschehen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen.. (reh)

