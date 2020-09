Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bremsen nicht funktionstüchtig - Kind im Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Am Samstag (26. September), gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad die Straße "Südertor". Als ein 7-jähriger Junge in einigem Abstand hinter seinem Vater die Straße queren wollte, wurde er von dem Radfahrer angefahren und fiel hin. Hierbei verletzte er sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung musste an dem Fahrrad des Lippstädters erhebliche Mängel feststellen. So funktionierten beide Bremsen, die Fahrradklingel und das Vorderlicht nicht. Selbst wenn der 53-Jährige noch rechtzeitig auf den Jungen aufmerksam geworden wäre, hätte er mit diesem Fahrrad keine Bremsung mehr durchführen können. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell