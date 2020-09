Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Mönninghausen - Rettungshubschrauber angefordert

Geseke (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer aus Geseke musste am Sonntag (27. September) mit dem Rettungshubschrauber nach einem Verkehrsunfall in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Geseke befuhr zuvor mit seinem 11-jährigen Beifahrer den Garfelner Weg in Richtung Corveyer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er ins Schleudern und überschlug sich mit seinem Wagen in einem angrenzenden Feld. Eine Erziehungsberechtigte wollte noch selbständig mit dem Kind zur vorsorglichen Untersuchung das Krankenhaus mit ihm aufsuchen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 2.500 Euro geschätzt. (reh)

