Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Bordsteinkante endet mit Blutprobe

Lippstadt (ots)

Am Montag (28. September), gegen 23.15 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Lippestraße ein 67-jähriger Fahrradfahrer aus Lippstadt auf, der die Straße in "Schlangenlinie" befuhr. Hierbei stieß er mit seinem Rad auch noch gegen einen Bordstein, konnte jedoch einen Sturz vermeiden. Als ihn die Beamten ansprachen stellten sie Alkoholgeruch bei ihm fest. Die Nase der Ordnungshüter gab ihnen Recht, was sich in einem Atemalkoholtest von 1,66 Promille ausdrückte. Sie fuhren mit dem Lippstädter in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. (reh)

