Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht in der Pagenstraße

Soest (ots)

In der Pagenstraße parkte am Montag (28. September), zwischen 8.30 Uhr und 15.45 Uhr, ein silberner Ford KA. Als sein Besitzer wieder zum Wagen zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an seinem Kotflügel mit einem orange/bräunlichen Lackaufrieb fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offensichtlich den Wagen touchiert und sich dann vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

