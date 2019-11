Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Ampelmast angefahren

Neuenhaus (ots)

Am Mittwochabend vergangener Woche ist es an der Kreuzung der B403 zur Lager Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 20.45 und 21.20 Uhr wurde dabei der dortige Ampelmast der Fußgängerampel angefahren und beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 an die Polizei Emlichheim zu wenden.

