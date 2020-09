POL-VER: Pressemeldung für den 13.9.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Achim

Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol:

Am Samstag, den 12.09.2020 erhält die Polizei Achim einen Hinweis auf eine vermutlich betrunkene Person im Stadtgebiet Achim, welche im Begriff sei, mit einem Auto davonzufahren. Im Rahmen der Nachsuche kann der nunmehr Beschuldigte fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Ein Vortest bestätigt den Verdacht einer Beeinflussung durch Alkohol, so dass dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vor Ort sichergestellt wird.

Landkreis Osterholz

Schwanewede - Diebstahl von Dieselkraftstoff auf Firmengelände

Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag, in den Abendstunden, in ein Firmengelände in der Straße An der Kaserne, 28790 Schwanewede ein, um aus dort abgestellten LKW den Dieselkraftstoff zu entwenden. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab und entkamen unerkannt. Am Tatort hinterließen die Täter das bereitgestellte Diebesgut. Durch eine spezialisierte Tatortgruppe wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schwanewede (Tel.: 04209-918650) oder Osterholz-Scharmbeck (Tel.: 04791-3070) in Verbindung zu setzen.

Lilienthal - Mehrere geparkte PKW zerkratzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 11./12.09.2020, wurden durch bislang unbekannte Täter vier PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Trupermoorer Landstraße, 28865 Lilienthal, ordnungsgemäß abgestellt. Der an den PKW entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lilienthal (Tel.: 04298-465660) in Verbindung zu setzen.

Worpswede - Alkoholisierter Mofa-Fahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein 70-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades den Ernst-Licht-Weg, in 27726 Worpswede, als er bei dem Versuch, in ein Grundstück einzubiegen, wegrutschte und zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lilienthal - Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 12.09.2020, in den Mittagsstunden in der Falkenberger Landstraße, 28865 Lilienthal. Eine 15-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Radweg auf der falschen Straßenseite, als die Fahrerin eines PKW rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße fuhr. Bei Zusammenstoß und dem Sturz vom Fahrrad zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des PKW gab der Verletzten zwar ihren Namen und ihre Handynummer, entfernte sich aber zunächst von der Unfallstelle, um kurz darauf wieder an den Ort des Geschehens zurückzukehren. Ein entsprechendes Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, sowie dem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle wurde seitens der Polizei eingeleitet.

