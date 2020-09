POL-VER: 12.000 Euro Schaden + Unfallflucht + Diebstahl eines Rüttlers + Einbruch + Überholverbot missachtet + Kollision mit Hauswand + Landwirtschaftliche Zugmaschine gestohlen + Zusammenstoß mit Sattelzug

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

12.000 Euro Schaden nach Unfall

Verden. Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagvormittag in der Bremer Straße. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin hielt zum Abbiegen in der Straße an. Dies übersah eine hinter ihr fahrende 30-Jährige und fuhr auf den Wagen auf. Die 30 Jahre alte Frau wird bei der Kollision leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro und sie wurden abgeschleppt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es bereits am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Hamburger Straße. Ein 33 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs, als eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug von einem Grundstück zwischen den Einmündungen "Neumühlen" und "Schülerweg" auf die Hamburger Straße fuhr, um nach links in Richtung Autobahn zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, durch den Schaden am Auto des 33-Jährigen entstand. Die bislang unbekannte Person setzte die Fahrt mit ihrem Auto fort, ohne Anzuhalten. Der 33-Jährige und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Diebstahl eines Rüttlers

Achim. Zum Diebstahl eines Rüttlers kam es zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstagmorgen in der Straße "Am Osterfeld". Bislang unbekannte Täter betraten zunächst die Baustelle und entwendeten von dort das Arbeitsgerät. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Achim. Zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Straße "Am Hilgenberg" kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Bislang Unbekannte hebelten zunächst eine Tür auf, betraten durch diese das Objekt und durchsuchten dieses. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erlangt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Mehrfach Überholverbot missachtet

Achim/A1. Mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen das Überholverbot leitete die Autobahnpolizei Langwedel am Mittwoch und Donnerstag ein. Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg überholten fünf Fahrer von Sattelzügen mehrere andere Lkw, obwohl ein Überholverbot galt. Beim Verstoß gegen ein Überholverbot droht ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt. Werden bei der Missachtung andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder es kommt zum Unfall, kann das Bußgeld bis zu 105 Euro betragen.

Kollision mit Hauswand

Achim. Einen Zusammenstoß mit einer Hauswand verursachte am Donnerstagnachmittag ein 81 Jahre alter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Meislahnstraße. Der Mann fuhr beim Ausparken aus einer Parklücke gegen die Hauswand. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 3000 Euro und das Auto wurde abgeschleppt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Landwirtschaftliche Zugmaschine gestohlen

Oyten. Wie der Polizei nun bekannt wurde, kam es bereits zwischen dem 22. August und dem 8. September zum Diebstahl einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Das Fahrzeug war auf dem Betriebsgelände eines Autohauses in der Industriestraße abgestellt, als es zu dem Diebstahl kam. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Zusammenstoß mit Sattelzug

Ottersberg. Einen Sattelzug übersah am Donnerstagmittag ein 22 Jahre alter Autofahrer. Der Mann war in der Großen Straße in Richtung Stuckenborstel unterwegs, als er einen verkehrsbedingt wartenden Sattelzug übersah und auf diesen auffuhr. Hierbei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. Außerdem war das Auto nicht mehr fahrbereit.

