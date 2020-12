Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Zwei Sprinter aufgebrochen

In Fürstenau hatten es Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Samstagmorgen (10 Uhr) auf zwei Sprinter abgesehen. In der Straße "An der Kemnade" beschädigten sie die Seitenscheibe eines weißen Mercedes Vito, der auf einem dortigen Schotterparkplatz abgestellt worden war. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen der oder die Täter ein an der Windschutzscheibe angebrachtes Tablet. Auf einem Anwohnerparkplatz in der Straße "Bahnhofsplatz" machten sie sich an einem weißen Opel Vivaro zu schaffen und entwendeten ebenfalls ein an der Windschutzscheibe montiertes Tablet. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05439/9690 bei der Polizei in Bersenbrück.

