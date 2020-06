Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Ein 58-jähriger Weseler hielt sich am Samstag gegen 16.55 Uhr in einem Büro im Rathaus am Klever-Tor-Platz auf, als er ein Geräusch hörte. Daraufhin schaute er nach und sah einen Unbekannten, der dann ins Treppenhaus flüchtete. Der Weseler alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass mindestens drei Büroräume gewaltsam geöffnet worden waren.

Beschreibung des Unbekannten:

20 - 35 Jahre alt, schlanke Figur, braun-schwarze Haare. Er trug einen roten Rucksack bei sich.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell