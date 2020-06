Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Rettungshubschrauber im Einsatz

Hünxe (ots)

Am Sonntag, 21.06.2020, gegen 20:14 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Dorsten mit seinem PKW die Gahlener Straße aus Richtung Hünxe kommend in Fahrtrichtung Schermbeck. In Höhe einer ehemaligen Gastwirtschaft kam der Mann mit seinem PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen massiven Stein. Im weiteren Verlauf durchbrach der PKW einen Weidezaun und überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer wurde hierbei aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Mann durch einen angeforderten Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der PKW wurde erheblich beschädigt und wurde sichergestellt. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat zur Unfallursache dauern an.

