Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfall nach Ampelausfall in Haste

OsnabrückOsnabrück (ots)

Eine 66-Jährige war am Freitagabend mit einem Toyota auf der Römereschstraße in Richtung Vehrter Landstraße unterwegs. Als sich die Frau gegen 20.30 Uhr der Kreuzung Bramscher Straße näherte, bemerkte sie nicht den Ausfall der dortigen Ampel. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit einem vorfahrtberechtigten 56-Jährigen zusammen, der mit einem Opel auf der Bramscher Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der Opel-Fahrer leichte Verletzungen, sein 31-jähriger Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die beiden Männer in ein Krankenhaus. Die 66-Jährige wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, blieb jedoch nach ersten Informationen unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell