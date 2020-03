Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald) Auto macht sich selbständig - 4000 Euro Schaden

Schonach im Schwarzwald (ots)

Weil ein 41-jähriger Mann am frühen Montagmorgen, gegen 05 Uhr, einen Mercedes der CLA-Klasse beim Abstellen auf einem Parkplatz in der Triberger Straße nicht richtig gegen das Wegrollen gesichert hat, ist der Wagen ins Rollen geraten und gegen ein anderes Auto geprallt. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei rund 4000 Euro Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

