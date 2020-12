Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - 17-jähriger Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

OstercappelnOstercappeln (ots)

Bei einem Unfall auf dem Zubringer zur B 51 zog sich ein 17-jähriger aus Ostercappeln am 1. Weihnachtstag schwere Verletzungen zu. Der junge Mann befuhr gegen 15.10 Uhr die Bremer Straße in Richtung Belm, als er auf der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad verlor. Er stürzte, rutschte mit seinem Fahrzeug unter die an der rechten Seite befindliche Leitplanke und wurde unter seinem Krad eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den 17-Jährigen und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

