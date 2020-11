Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ochsendorf: Polizeistreife verhinderte Warendiebstahl aus Lkw

WolfsburgWolfsburg (ots)

Ochsendorf, Am Mühlenhop 04.11.20, 01.40 Uhr

Eine nächtliche Polizeistreife des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Königslutter verhinderte in der Nacht zum Mittwoch den Diebstahl von elektronischen Armbanduhren und Fitnesstrackern von der Ladefläche einer Sattelzugmaschine. Der aus Ungarn stammende 54 Jahre alte Fahrer des Warentransports hatte seinen Lkw über Nacht auf dem Gelände des Autohofs Ochsendorf in der Nähe der Autobahnabfahrt Königslutter der A 2 abgestellt und sich in seinem Führerhaus schlafen gelegt. Als die Beamten routinemäßig im Nachtdienst bestreiften, bemerkten die Polizisten zwei unbekannte Täter, die sich an der Heckklappe des Sattelaufliegers des 54-Jährigen zu schaffen machten. Als die mutmaßlichen Diebe den Streifenwagen sahen, flohen die Verdächtigen sofort zwischen den vielen weiteren geparkten Lkw hindurch. Eine sofortige Absuche des weitläufigen an die Feldmark grenzenden Geländes verlief jedoch ohne Erfolg. Am Lkw zeigte sich, dass die Täter bereits das Schloss zum Auflieger gewaltsam aufgebrochen hatten, ohne jedoch an die Ware zu gelangen. Der Fahrer des Unternehmens hatte den Diebstahlsversuch bis dahin noch nicht bemerkt.

