POL-WOB: Polizei und städtischer Ordnungsdienst nehmen gemeinsam verstärkte Einsatzmaßnahmen zu erneuten Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, 02.11.20

Einsatzkräfte des städtischen Ordnungsdienstes und der Polizei reagieren mit erhöhten Präsenz- und notwendigen Kontrolltätigkeiten, um die konsequente Durchsetzung der landesweit geltenden Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus zu unterstützen. Markus Glomb als Leiter Einsatz der Wolfsburger Polizei kündigt ein angemessenes aber konsequentes Vorgehen bei den Kontrollen zu den von heute geltenden Bestimmungen an: "Die zielgerichteten Überprüfungen der neben den bestehenden regulären Einsatz- und Streifendiensten eigens aufgestellten Einsatzkonzeption genießen wie schon in der ersten Jahreshälfte absolute Priorität. Wir haben Einsatzkräfte zusammengezogen, um in der aktuellen Situation unserer besonderen Verantwortung gerecht zu werden. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden dabei konsequent verfolgt."

Ordnungsdezernent Andreas Bauer: "Bei der Kontrolle zur Einhaltung der neuen Corona-Regeln können wir auf eine bewährte und gute Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt in Wolfsburg zurückgreifen. Wir stehen insbesondere bei diesem Thema in engem Austausch. Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sich wie bisher vorbildlich an die Regeln halten wird."

Die bisherigen Kontrollen am Wochenende zeigen, dass die Menschen unsere präventiven und aufklärenden Kommunikationsangebote annehmen und sich weit überwiegend an die Auflagen halten. Im Fokus der Kontrollen stehen besonders Örtlichkeiten und Einrichtungen, an denen es zuletzt regelmäßig Verstöße gegen die Verordnungen und Allgemeinverfügungen gab. Diejenigen, die sich nicht an die Regelungen halten, gefährden nicht nur sich, sondern auch alle anderen Mitmenschen, ebenso die eingesetzten Kräfte der Polizei und Ordnungsbehörden. Die Einhaltung der Verordnung hat für den weiteren Verlauf der Infektionsausbreitung gerade in dieser kalten Jahreszeit existentielle Bedeutung.

