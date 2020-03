Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200326 - 0281 Frankfurt-Nordend: Gebäudebrand mit erheblichem Schaden

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Nachmittag (25.03.2020) kam es zu einem Brand in einem Lehrgebäude am Nibelungenplatz im Frankfurter Nordend. Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

Am späten Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, gingen erste Meldungen über Rauchentwicklung im Bereich eines Gebäudes der "Frankfurt University of Applied Sciences" am Nibelungenplatz ein. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand im Obergeschoss des Gebäudes löschen. Offensichtlich stand die hölzerne Dachkonstruktion des Gebäudes in Brand. Die umfangreichen Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an und endeten erst in der Nacht. Mehre Streifenwagen der Polizei waren mit der weiträumigen Absperrung des Einsatzortes betraut. Durch die Sperrungen, u.a. auch der Nibelungenallee, kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

Warum das Gebäude in Brand geriet, ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. An bzw. in dem in Brand geratenen Gebäude fanden Sanierungs-/Baumaßnahmen statt. Sowohl ein technischer Defekt als auch eine fahrlässige Brandstiftung durch die Arbeiten können nicht ausgeschlossen werden und sind Bestandteil der Ermittlungen.

Die Höhe des Sachschadens infolge des Brandes und der Löscharbeiten kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, könnte jedoch ersten Schätzungen nach im siebenstelligen Bereich liegen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Brandursachenermittler befanden sich bereits am heutigen Morgen an der Brandstelle. Die Ermittlungen dauern an.

