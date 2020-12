Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - 52-Jähriger in Venne von Unbekanntem angegriffen

OstercappelnOstercappeln (ots)

An der Hunteburger Straße, unweit der Hauptstraße, wurde ein 52-Jähriger am Sonntagnachmittag von einem Unbekannten angegriffen. Das Opfer saß gegen 17 Uhr vor einer Garage auf einem Roller, als sich der etwa 18 bis 25 Jahre alte Täter von hinten näherte. Der Unbekannte schlug dem 52-Jährigen mit einem Gegenstand auf die Schulter, bedrohte ihn und forderte ihn auf, Geld und Zigaretten auszuhändigen. Das Opfer weigerte sich, woraufhin der Angreifer über den Heckenweg in Richtung Hunteburger Straße flüchtete. Der Flüchtige wurde als 1,70 bis 1,75m groß beschrieben, hatte eine normale/sportliche Statur, dunkle Haare und trug ein Cappy. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose (mit weißen Streifen an der Seite) und einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073 o. 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell