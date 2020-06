Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fenster eingeworfen - Brand verursacht

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Pressestelle Ratzeburg

26. Juni 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 25. Juni 2020 / Wentorf bei Hamburg

Am 26. Juni 2020, gegen 02:00 Uhr kam es im Reinbeker Weg in Wentorf bei Hamburg zu einer versuchten Brandstiftung in einem Firmengebäude.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wählten Anwohner in der vergangenen Nacht den Notruf, da unbekannte Täter Fensterscheiben eines Gebäudes eingeworfen hatten und das Gebäude brennen sollte.

Die eingetroffenen Polizeibeamten vor Ort konnten zwei eingeschlagene Fensterscheiben finden. Im Gebäudeinneren stellten sie kleinere Flammen fest.

Bei dem brandbetroffenen Objekt handelte es sich um ein 3-etagiges Gebäude, das ausschließlich durch verschiedene Firmen genutzt wird. Personen hielten sich zur Tatzeit nicht in dem Objekt auf.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten der Flammen auf das Mobiliar verhindert werden.

Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Anhaltspunkte für einen politisch oder fremdenfeindlich motivierten Hintergrund sind derzeit nicht vorhanden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Reinbeker Weg oder der näheren Umgebung aufgefallen.

Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 7277070.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Conny Habo, Pressesprecherin Polizeidirektion Ratzeburg

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell