Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf

Hafen - Raubdelikte am Paradiesstrand - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 2. August 2020, 22.20 Uhr

In mindestens drei Fällen entwendeten und raubten vier junge Männer am Paradiesstrand in Düsseldorf Wertgegenstände. Zwei Tatverdächtige konnten wenig später durch ein Streifenteam kurzfristig festgenommen werden. Den ersten Ermittlungen zufolge wartete das räuberische Quartett bis die Geschädigten kurz alleine waren. Dann umzingelten die Täter ihre jungen Opfer, hielten sie fest und entwendeten unter Drohungen Bargeld und hochwertige Kopfhörer ("I-Pods"). Zeugen verständigten kurzum die Polizei. Während der Nahbereichsfahndung konnte ein Streifenteam zwei Tatverdächtige anhalten, die eine hohe Übereinstimmung mit der Täterbeschreibung aufwiesen. Die beiden 16 und 18 Jahre alten Düsseldorfer wurden vorläufig festgenommen. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei dem 16-Jährigen mutmaßliches Diebesgut. Zudem konnte dieser noch vor Ort von zwei der Geschädigten als einer der Täter identifiziert werden. Da sich ein Tatverdacht gegen den 18-Jährigen nicht erhärten ließ, wurde er noch vor Ort entlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

