Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auf die Fahrbahn gelaufen

Offenburg (ots)

Plötzlich und unerwartet versuchte eine Fußgängerin am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr gleich mehrere Fahrstreifen zu überqueren, um die gegenüberliegende Bushaltestelle in der Hauptstraße vor der Kinzigbrücke zu erreichen. Nachdem es der Frau an einer, aufgrund eines Rückstaus unübersichtlichen Stelle gelungen war, zwischen zwei wartenden Autos den ersten Fahrstreifen zu queren, trat sie unvermittelt auf die zweite Fahrspur. Ein herannahender VW-Fahrer war wegen einer dortigen roten Ampel bereits dabei, sein Fahrzeug abzubremsen, hatte aber keine Chance rechtzeitig anzuhalten. Die Frau wurde von dem Auto erfasst und durch den Aufprall leicht verletzt. Eine Besatzung des Rettungsdienstes brachte die 61-jährige Fußgängerin vorsorglich ins Offenburger Klinikum. An dem VW entstand kein Sachschaden.

/ks

