Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Schülerin leicht verletzt

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Nachdem der Polizei in Quickborn am 27. Februar 2020 ein Verkehrsunfall gemeldet wurde, suchen die Beamten nach einen weißen Mercedes. Eine 12-jährige Schülerin wurde leicht verletzt.

Um 6:52 Uhr habe die 12-jährige mit ihrem Tretroller die Kieler Straße bei grün zeigender Ampel in Höhe des Harksheider Wegs überquert. Ein weißer Mercedes, der zu dieser Zeit aus dem Harksheider Weg nach links auf die Kieler Straße abbog, habe sie dabei erfasst. Anschließend sei der Fahrer auf einen angrenzenden Parkplatz gefahren und habe sich nach dem Zustand des Mädchens erkundigt. Zu diesem Zeitpunkt erklärte die 12-jährige, dass offenbar alles in Ordnung sei. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort. Anschließend stellte sich heraus, dass das Mädchen leichte Verletzungen davontrug. Sie erschien später in Begleitung ihrer Eltern bei der Polizei und gab den Vorfall zu Protokoll.

Die Polizeistation Quickborn ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise und suchen nach dem Mercedes-Fahrer. Dieser wird beschrieben als zirka 60 bis 70 Jahre alt, graue Haare, schwarze Jacke und dunkelblaue Jeans. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04106-63000 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell