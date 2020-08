POL-D: Rath: Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt - Sozius auf der Flucht - Fahndungsmaßnahmen dauern an - Zeugen gesucht

Polizei Düsseldorf

Montag, 3. August 2020, 12.54 Uhr

Heute Mittag verletzte sich ein Rollerfahrer bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn der Linie U 72 im Stadtteil Rath so schwer, dass er jetzt in Lebensgefahr schwebt. Sein Sozius flüchtete verletzt von der Unfallstelle. Nach ihm wird gesucht.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen befuhr der junge Mann (genaue Identität noch nicht geklärt) mit einem Motorroller zur Unfallzeit die Reichswaldallee in Richtung Rath. In Höhe der Reichswaldallee/Davidstraße beabsichtigte der Mann zu wenden. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn der Linie U 72, die ebenfalls in Richtung Rath unterwegs war. Der Rollerfahrer geriet unter die Bahn, wurde dort eingeklemmt und etwa 100 Meter mitgeschleift. Hierbei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Erste Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass ein unbekannter Sozius des Mannes verletzt zu Fuß von der Unfallstelle flüchtig ist. Fahndungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet. Dabei sind auch eine Drohne und Hunde im Einsatz. Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass der Roller als gestohlen gemeldet wurde. Die Ermittlungen und Suchmaßnahmen dauern an.

