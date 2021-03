Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Wasserwerk Rohland

Breckerfeld (ots)

Datum: 21.03.2021/ Uhrzeit: 11:12 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Wasserwerk Rohland/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Einsatzalarm für die Feuerwehr Breckerfeld am Sonntagmorgen. Am Wasserwerk Roland löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Nach intensiver Erkundung konnte kein Grund für die Auslösung festgestellt werden, sodass das Objekt an einen Betriebsverantwortlichen übergeben wurde. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 60 Minuten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell