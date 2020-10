POL-ME: 18-Jähriger mit Messer angegriffen: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Langenfeld - 2010121

Polizei Mettmann

Am späten Freitagabend (23. Oktober 2020) hat eine Gruppe bislang noch unbekannter Personen einen 18-jährigen Langenfelder angegriffen und dabei mit einem Messer verletzt. Die genaueren Umstände des Vorfalls sind noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise von unbeteiligten Zeugen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 22 Uhr hatte sich am späten Freitagabend (23. Oktober 2020) ein 18-jähriger Langenfelder gemeinsam mit mehreren Freunden in der Langenfelder Innenstadt aufgehalten und Alkohol getrunken. Um kurz nach 22 Uhr war die Gruppe vom Langforter Freizeitpark in Richtung Innenstadt gegangen, als sie nach Aussagen des 18-Jährigen auf Höhe des Konrad-Adenauer-Gymnasiums von einer anderen Gruppe Jugendlicher bzw. junger Erwachsener angepöbelt wurden. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein bislang noch nicht bekannter Täter dem 18-Jährigen zunächst mit der Faust ins Gesicht schlug, woraufhin der Langenfelder zu Boden fiel.

Als er wieder aufstehen wollte, zückte der Schläger ein Messer und verletzte den 18-Jährigen damit im Bereich des Oberarms. Anschließend flüchteten alle Beteiligten vom Tatort. Etwas später suchte der 18-Jährige in Begleitung eines 23-jährigen Freundes die Notfallambulanz auf, wo er seine Schnittverletzungen behandeln ließ.

Von dort wurde letztendlich die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Vor Ort machten jedoch weder der 18-Jährige, noch sein 23-jähriger Freund detailliertere Angaben zu den Angreifern oder weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung.

Die Polizei hat daraufhin ein Strafverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung gegen unbekannt eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise von bislang noch nicht bekannten Zeugen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Freitagabend (23. Oktober 2020) im Bereich des Konrad-Adenauer-Gymnasiums verdächtige Personengruppen beobachtet oder gar den Vorfall mitbekommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

