Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

NeussNeuss (ots)

Am Samstagnachmittag (05.12.) kam es auf der Landstraße 380 gegen 17:10 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden. Ein 37-jähriger Neusser befuhr mit seinem Pkw die L 380 aus Richtung Gnadental kommend in Richtung Norf. Kurz hinter der Einmündung L 142 zur Autobahnauffahrt Neuss-Norf geriet der BMW-Fahrer nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem sich ein Bochumer Elternpaar mit ihrem Säugling befand. Der Neusser wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Insassen des entgegenkommenden Pkw, ein 33-Jähriger und eine 31-Jährige mit ihrem zehn Monate alten Säugling, wurden ebenfalls schwer verletzt. Alle Beteiligten mussten nach notärztlicher Versorgung vor Ort umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt, es entstand erheblicher Sachschaden. Für die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wurden die Spezialisten des Neusser Unfallaufnahme-Teams hinzugezogen. Die L 380 musste für die Dauer der Unfallaufnahme etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet.(Th.)

