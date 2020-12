Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte scheitern an Dormagener Ehepaar

DormagenDormagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (03.12.) erhielt ein Dormagener Ehepaar einen Anruf einer Frau, die sich als Polizeibeamtin vorstellte und sie in Kenntnis setzen wollte, dass die Tochter an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. Bei diesem Unfall sei eine junge Mutter ums Leben gekommen und ihrer Tochter drohten nun als Unfallverursacherin erhebliche Konsequenzen. Die Folgen könnten jedoch durch Zahlung einer hohen Summe abgewendet werden.

Zunächst waren die beiden Senioren in Sorge, bald jedoch beschlichen sie Zweifel an der Geschichte - völlig zu Recht. Trotz der Ermahnung der vermeintlichen Polizistin, keinesfalls mit der Polizei über die Angelegenheit zu sprechen, taten sie genau dies. Sie kontaktierten über einen anderen Anschluss den Notruf und der Betrugsversuch klärte sich schnell auf. Es hatte keinen Unfall gegeben, die Geschichte war frei erfunden. Das Paar erstattete Anzeige. Die Trickbetrüger, die es immer wieder mit unterschiedlichen Maschen auf Senioren abgesehen haben, scheiterten an einem gesunden und völlig berechtigten Misstrauen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Der beste Schutz vor solchen Maschen ist jedoch, sie als solche zu erkennen. Informationen über die Tricks der Betrüger sowie hilfreiche Tipps finden Interessierte in der neuen Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die man auch online abrufen kann: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

