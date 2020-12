Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche - Täter kamen vormittags

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am Donnerstagvormittag (03.12.) wurden der Polizei in Grevenbroich zwei Tageswohnungseinbrüche gemeldet.

In Wevelinghoven kam es zwischen 10:30 Uhr und 10:50 Uhr zu einem Einbruch "An der Untermühle". Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen 06:45 Uhr und 10:30 Uhr "An der Kreuzkaul" in der Grevenbroicher Südstadt. Auch hier öffneten Unbekannte nach ersten Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster. Bei dem Diebesgut soll es sich um Bargeld handeln.

In beiden Fällen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss zu melden.

"Einbrecher kommen nachts...": Irrtum! Einbrecher kommen oft tagsüber, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist, nämlich zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus.

Nutzen Sie Ihre Chance auf eine Telefonberatung am Mittwoch, 09.12.2020. Weitere Informationen dazu und Präventionstipps finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

